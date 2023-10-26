 Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Snob Magazin'in özel haberine; Onur Seyit Yaran, Nişantaşı'nda görüntülendi.

'Kardeşlerim' dizisinde canlandırdığı Doruk karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu, projeden ayrılmıştı.



Bıyık bıraktığı görülen Yaran, "Kuaförden çıktım. Saçımı kestirdim. Bir şeyler deniyorum. Yakıştıysa ne mutlu? Şu an boşta olduğum için böyle yaptım" dedi.



Veda ettiği 'Kardeşlerim' dizisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Harika set ve ortamdı. Kariyerime çok faydası oldu" diye konuştu.



Yeni projesi hakkında konuşan Yaran, "Anlaştık. İçerik hakkında bir şey söyleyemem. Bu süreçte kişisel gelişimimi geliştirmeye çalışıyorum. İspanya'ya gittim. İspanyolcayı öğrenmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

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