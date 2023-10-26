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Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'dan yeni imaj! İşte detaylar...

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Snob Magazin'in özel haberine; Onur Seyit Yaran, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

'Kardeşlerim' dizisinde canlandırdığı Doruk karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu, projeden ayrılmıştı.

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
Bıyık bıraktığı görülen Yaran, "Kuaförden çıktım. Saçımı kestirdim. Bir şeyler deniyorum. Yakıştıysa ne mutlu? Şu an boşta olduğum için böyle yaptım" dedi.

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
Veda ettiği 'Kardeşlerim' dizisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Harika set ve ortamdı. Kariyerime çok faydası oldu" diye konuştu.

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
Yeni projesi hakkında konuşan Yaran, "Anlaştık. İçerik hakkında bir şey söyleyemem. Bu süreçte kişisel gelişimimi geliştirmeye çalışıyorum. İspanya'ya gittim. İspanyolcayı öğrenmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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