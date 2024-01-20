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Onur Seyit Yaran’dan İspanyolca ödül konuşması!

Onur Seyit Yaran’dan İspanyolca ödül konuşması! İşte detaylar...

Onur Seyit Yaran’dan İspanyolca ödül konuşması!

İspanya'nın Granada kentine bağlı Torvizcon köyünde düzenlenen “Altın Üzüm Bağı Ödülleri” kapsamında Onur Seyit Yaran da ödül aldı.

Onur Seyit Yaran’dan İspanyolca ödül konuşması!
Yoğun ilgi sebebiyle insanlar İspanya sokaklarına kadar taştı.

Onur Seyit Yaran’dan İspanyolca ödül konuşması!

Bu yıl 9. kez düzenlenen “Vino De Oro” ödül töreninde, Onur Seyit Yaran’a ödül verildi.

 Onur Seyit Yaran’dan İspanyolca ödül konuşması!

Ödül konuşmasını İspanyolca yapan başarılı oyuncu büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

Onur Seyit Yaran’dan İspanyolca ödül konuşması!

2014 yılından beri verilen Türkçe karşılığıyla “Altın Üzüm Bağı Ödülleri” İspanya’nın ulusal kültürel değerleri arasında gösteriliyor.

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