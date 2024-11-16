Onur Saylak'tan etkileyici kapanış konuşması

Bu yıl 35’incisi düzenlenen Ankara Film Festivali’nin kapanış töreni geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Jüri başkanlığını üstlendiği törende Onur Saylak yaptığı konuşmada dünya ve ülke gündemine de dikkat çekerek şöyle konuştu, “Bu sene özelinde fikrim şu ödül alim ya da alamadım diye çok dertlenmemek gerekli gibi geliyor. Çünkü yanı başımızda Gazze’de Filistin halkına uygulanan vahşet ve şiddet ortadayken, kendi coğrafyamızda kız çocuklarımızı, kadınlarımızı ve hatta bebeklerimizi koruyamaz haldeyken çok da dert etmeyelim bence bu gece bu ödülleri..."

Yarışmanın kazananlarını açıklamadan önce ise Onur Saylak, "Ama sizleri bütün sinemacıları şu anlamda çok tebrik ve takdir etmek istiyorum. Her sabah uyandığımızda neremizden ne vergi alınacağını düşündüğümüz bir dönemde küçücük bütçelerle bir fikri yıllarca süren emek, çaba, hırs ve tutkuyla perdeye taşıyabildiğiniz için bence zaten bütün ödüllerin sahibi sizlersiniz. Çok teşekkür ederiz bu güzel filmler için" dedi.

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