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Onun kalbi bana yeter

Ümit Yaşar, önceki gece Etiler'deki Hola adlı mekanda sahne aldı.

Onun kalbi bana yeter

Sahne öncesinde soruları yanıtlayan Ümit Yaşar, "Bu akşam benim ilk sahnem. İstanbul'a çok yakışır bir sahne. Heyecanım da çok fazla. Benim repertuvarım her gün farklı oluyor. Yaşasın arabesk." dedi.

Geçtiğimiz aylarda Yıldız Tilbe'nin "İki Kadın Bir Adam" şarkısını seslendiren Yaşar, "Yıldız Tilbe şarkım çıktı. Çok sevildi çok da beğenildi. Herkesin beğendiği bir şarkıyı yaptık. Biz çalışmaya ve şarkı söylemeye devam. Bana şarkı çıktıktan sonra kalp attı. Onun kalbi bana yeter. Onu da çok seviyorum." diye konuştu. 

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