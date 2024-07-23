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'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi

'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi. İşte detaylar...

'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi

Efsane Dochi Dochi Media Prodüksiyon'un merakla beklenen Türk-İran ortak yapımı dijital dizisi "One Way Ticket," yıldızlarla dolu kadrosunu açıkladı.

 'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi

(Didem Balçın)

Usta oyuncular Yurdaer Okur, Didem Balçın ve Diren Polatoğulları'nın yanı sıra, genç yetenek Demircan Kaçel ve Aytaç Uşun da bu heyecan verici projede yer alacak.

 

'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi

(İlhan Şen)

İnsan kaçakçılığını konu alan bu 8 bölümlük sürükleyici yapım, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve İlhan Şen’in de bulunduğu dizi, dev oyuncu kadrosuyla yılın en dikkat çekici projelerinden biri olmaya aday.

 'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi

(Yurdaer Okur)

Bu iddialı proje, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla şimdiden büyük ses getirdi. Erkan Petekkaya, Türk istihbaratçı Levent karakterine hayat verirken, eşi rolünde Didem Balçın, oğulları rolünde ise Demircan Kaçel izleyici karşısına çıkacak.

 'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi

(Demircan Kaçel)

Ünlü yönetmen ve senarist Pouria Heidary Oureh’in kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda oturduğu "One Way Ticket,"de İlhan Şen, Cinayet Bürosu Komiser Yardımcısı Serdar karakteriyle sevenleriyle buluşacak. Diren Polatoğulları ise Emniyet Müdürü rolüyle ekranlara gelecek.

 'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi

(Diren Polatoğulları)

Bu yılın en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday "One Way Ticket," izleyicileri heyecan dolu bir serüvene davet ediyor. Hazırlanın, yıldızlar geçidi başlıyor!cileri heyecan dolu bir serüvene davet ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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