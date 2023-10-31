  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Önce söyleşi sonra imza günü

YEKÜV Vakfı, Tüyap’ta düzenlenen 40.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda bir dizi etkinlikler yapıyor.

Önce söyleşi sonra imza günü

21.Yüzyıl Eğitim ve kültür Vakfı – YEKÜV Üst Danışma Kurulu üyesi yazar Işın Özdemir’in bir süre önce Alfa yayınları Mona Kitap’tan piyasaya çıkardığı “Kaldırım Taşı” adlı kitabının söyleşisi YEKÜV Vakfı’nın organizasyonu ile Tüyap’ta yapıldı. Janet Çekmen, Ş.Tülay Erkan ve Işın Özdemir’in konuşmacı olarak katıldıkları söyleşide kitabın içeriği masaya yatırıldı ve konuşmacıların anlatımı ile kitap severlere sunuldu.

Önce söyleşi sonra imza günü

Işın Özdemir'in şu sıralar çalışmalarına devam ettiği YEKÜV Vakfı’ndaki on sekiz yıllık gönül yolculuğundan izler taşıyan, “Kaldırım Taşı” kitabı ile ilgili olarak konuşan Janet Çekmen öykü tarzındaki kitabın önemli bir kitap olduğunu belirterek “Kitabı okurken çok etkilendim, içinde yer alan öyküler çok etkileyici mutlaka okunması gereken bir kitap” dedi. Kitap severlerin ilgi gösterdikleri söyleşinin ardından yazar Işın Özdemir kitap fuarında Mona Kitap standından okurları için kitabını imzaladı.

Önce söyleşi sonra imza günü

Çocuklar için kitap kapağı tasarlama günü…

YEKÜV Vakfı Tüyap Kitap Fuarı’nda 2 Kasım Perşembe günü de çocuklar için bir etkinlik düzenliyor. Moderatörlüğünü yazar Işın Özdemir’in yapacağı “İlk Kitabımı Tasarlıyorum” adlı söyleşide çocuklar kitaplar hakkında düşüncelerini paylaşırken profesyonel bir tasarımcı yardımı ile de ilk kitaplarının kapağını da tasarlama fırsatını bulacaklar. Çocuklara kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen etkinlik, 2 Kasım Perşembe günü Beylikdüzü Tüyap Kitap Fuarı İnteraktif Alan’da saat 14.30’da başlayacak. YEKÜV Vakfı başkanı Ş.Tülay Erkan “Çocuklarımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi!
  Magazin

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi!

'Ömer' dizisinin Vicdan'ı Burcu Cavrar'dan flaş itiraf! Sınırlarımı...
  Magazin

'Ömer' dizisinin Vicdan'ı Burcu Cavrar'dan flaş itiraf! Sınırlarımı...

Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama!
  Magazin

Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama!

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı için eleştirilen Özcan Deniz'den açıklama
  Magazin

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı için eleştirilen Özcan Deniz'den açıklama

Şükran Ovalı'dan konuşulan pozlar
  Magazin

Şükran Ovalı'dan konuşulan pozlar

Damattan sahnede Cumhuriyet zeybeği
  Magazin

Damattan sahnede Cumhuriyet zeybeği