Önce baş başa sonra ailece bayram keyfi

İş dünyasının tanınmış isimlerinden, yeme-içme sektörünün başarılı markası Midpoint'in ortağı Ayhan Çarıkçılar eşi Ebru Çarıkçılar, bayramda Londra'da eğitim giren çocukları Emir ve Eren'in yanına geçerek bayramı ailece bir arada geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

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