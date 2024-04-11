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Önce baş başa sonra ailece bayram keyfi

İş dünyasının tanınmış isimlerinden, yeme-içme sektörünün başarılı markası Midpoint'in ortağı Ayhan Çarıkçılar eşi Ebru Çarıkçılar ile birlikte baş başa bayram öncesi rotalarını komşu Yunanistan'a çevirerek 3 gün tatil yaptılar. 

Önce baş başa sonra ailece bayram keyfi

İş dünyasının tanınmış isimlerinden, yeme-içme sektörünün başarılı markası Midpoint'in ortağı Ayhan Çarıkçılar eşi Ebru Çarıkçılar, bayramda  Londra'da eğitim giren çocukları Emir ve Eren'in yanına geçerek bayramı ailece bir arada geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Önce baş başa sonra ailece bayram keyfi

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