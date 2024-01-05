Önce Avrupa’yı sonra İstanbul’u fethedecek

Türk Pop Müziği’nin 2023 yılındaki en güçlü çıkış yapan ismi Mert Demir, 8 Mart tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde özel bir konser düzenleyeceğini açıkladı. Biletlerin satışa çıktığı ilk gecede 1. avantajlı dönem biletleri birkaç saat içinde tükendi.

Ünlü müzisyen, birçok sürprizin yaşanacağı bu konserde yeni çalışmalarına da yer vererek hayranlarıyla özel bir buluşma gerçekleştirecek. Kısa bir süre önce ‘Cehennemin Dibi' adını taşıyan şarkısını yayınlayan Demir, büyük İstanbul konserine özel bir repertuvarla hazırlanacak.

Her konseri kısa sürede ‘sold out’ olan Mert Demir, ocak ayı içerisinde de Gent, Frankfurt, Köln, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam gibi Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde seyircisiyle buluşacak. Ardından İzmir, Antalya, Ankara’daki konserlerinde en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

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