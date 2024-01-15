‘On yıl sonra’ oyununa yoğun ilgi

Ekranların ve sahnelerin sevilen isimleri Rüştü Onur Atilla, Özgün Bayraktar ve Doğan Akdoğan‘ın rol aldığı, başarılı yönetmen Mert Öner’in yönettiği romantik komedi, seyircisinden büyük beğeni topladı.

Yılların su gibi akıp geçtiği ‘On Yıl Sonra’; seyircisini geçmiş ve gelecek arasında kahkahalı bir zaman yolculuğuna çıkarırken zaman zaman bu yolculukta duygusal molalar da veriyor.

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