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‘On yıl sonra’ oyununa yoğun ilgi

Tiyatro DAN, yeni oyunu ‘On Yıl Sonra’ ile geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de ikinci sezonunda ilk kez izleyici ile buluştu. 

‘On yıl sonra’ oyununa yoğun ilgi

Ekranların ve sahnelerin sevilen isimleri Rüştü Onur Atilla, Özgün Bayraktar ve Doğan Akdoğan‘ın rol aldığı, başarılı yönetmen Mert Öner’in yönettiği romantik komedi, seyircisinden büyük beğeni topladı.

‘On yıl sonra’ oyununa yoğun ilgi

Yılların su gibi akıp geçtiği ‘On Yıl Sonra’; seyircisini geçmiş ve gelecek arasında kahkahalı bir zaman yolculuğuna çıkarırken zaman zaman bu yolculukta duygusal molalar da veriyor.

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