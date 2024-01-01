Ömür Gedik yeni yıla Filenin Sultanlarıyla girdi

Aynoor imzalı gümüş bir kıyafetle sahneye çıkan Gedik, ‘yeni yılda kırmızı giyilir klişesinden kurtulmak istediğim için gümüşü tercih ettim. Gümüşün sağlık, barış, başarı ve mutluluk getireceğine eminim. Kalıpları yıktığımız bir yıl olmasını diliyorum.’ dedi.

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