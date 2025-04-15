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Ömür Gedik'ten Mısır çıkarması

Ömür Gedik'ten Mısır çıkarması. İşte detaylar...

Ömür Gedik'ten Mısır çıkarması

Ünlü sanatçı Ömür Gedik, Plus One konser serisinin startını Mısır’ın gözde turizm merkezi Sharm El Sheikh’te veriyor.

 

18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek konserler için hazırlıklar tamamlandı.

 

Müzik dünyasının sevilen ismi Ömür Gedik, bu kez sahnesini yurt dışına taşıyor. Sanatçının “Plus One” konserleri, Mısır’ın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Sharm El Sheikh’te başlıyor. Gedik’in 18-19 Nisan’da sahne alacağı etkinlik, hem müzik hem de turizm açısından büyük ilgi görüyor.

 

Etkinlik, Türkiye’den Sharm El Sheikh’e giden deneyimli bir yönetim ekibi tarafından organize ediliyor. Rixos Sharm, Radamis ve Swiss otellerinde gerçekleştirilecek organizasyonlarda sadece müzik değil; dalış turizmi, eğlence programları ve dünya mutfağından seçkin lezzetler de yer alacak. Usta şeflerin hazırladığı gurme menüler, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

 

Öte yandan, Ömür Gedik konserinden sadece iki hafta sonra aynı bölgede dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias’ın sahne alacağı belirtiliyor.


Bu gelişmeler, Sharm El Sheikh’in uluslararası bir etkinlik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

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