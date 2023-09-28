  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ömür Gedik’ten Elon Musk’a gönderme

Kış sezonunu İstanbul Günay’da açan Ömür Gedik kırmızı elbisesi ve sevilen şarkılarıyla izleyiciyi büyüledi.

Ömür Gedik’ten Elon Musk’a gönderme

Ömür Gedik, geçtiğimiz gün ‘çok mutsuzum’ sözleriyle gündem olan Elon Musk’a gönderme yaptı.

Ömür Gedik’ten Elon Musk’a gönderme

Gedik “Günlük hayatta aynı Elon Musk gibi mutsuzum ve canım çok sıkılıyor. Sadece sahnede ve şarkı söylerken kendimi buluyorum.” dedi.

Ömür Gedik’ten Elon Musk’a gönderme

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  
  Magazin

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  

Ömür Gedik’ten “Pazara Kadar”
  Magazin

Ömür Gedik’ten “Pazara Kadar”

Beste Açar, Şehrazat eseriyle sonbaharı selamlayacak
  Magazin

Beste Açar, Şehrazat eseriyle sonbaharı selamlayacak

Çağla Şıkel çay tanıttı
  Magazin

Çağla Şıkel çay tanıttı

Özge Ulusoy güzellik sırrını paylaştı
  Magazin

Özge Ulusoy güzellik sırrını paylaştı

Biz cildimize bakacağız ki o da bize baksın!
  Magazin

Biz cildimize bakacağız ki o da bize baksın!