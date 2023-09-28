Ömür Gedik’ten Elon Musk’a gönderme

Ömür Gedik, geçtiğimiz gün ‘çok mutsuzum’ sözleriyle gündem olan Elon Musk’a gönderme yaptı.

Gedik “Günlük hayatta aynı Elon Musk gibi mutsuzum ve canım çok sıkılıyor. Sadece sahnede ve şarkı söylerken kendimi buluyorum.” dedi.

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