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Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  

İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı İpek Yolu her perşembe akşamı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Programa Ömür Gedik konuk oldu. İşte detaylar...

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  

İpek Açar, İpek Yolu'nun yeni bölümünde 27 Nisan Perşembe akşamı, hayvan hakları savunucusu, Haçiko Başkanı, gazeteci, müzisyen Ömür Gedik'i konuk ediyor.

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  

İpek Açar ve Ömür Gedik, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde muhteşem performanslara imza atıp, düetler yaptılar.

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  

"ÇOCUKLARINIZIN HAYALLERİNE ENGEL OLMAYIN"
Ömür Gedik, İpek Açar'a ilk kez yaşadığı aile baskısını anlattı ve ailesinin baskısı nedeniyle konservatuvara gidemediğini söyledi. Ömür Gedik "Konservatuvara gitmek istiyordum, ailemin üzerimdeki baskısı nedeniyle gidemedim. Hayalim olarak kaldı müzik ama, insan gerçekten istiyorsa başarıyor. Boğaziçi Filoloji okudum, ailelere çocuklarınızın hayallerine engel olmayın diyorum" dedi.

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  

"EN AZ 1 SENE DEPREM BÖLGESİNDE OLACAĞIM"
Ömür Gedik "Söz verdim, en az 1 sene deprem bölgesinde olacağım. Şirketlerin de daha çok sevil toplum kuruluşlarına destek olması gerekiyor" dedi.

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  

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