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Ömür Gedik’ten “çıplaklık” yorumu

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı.

Ömür Gedik’ten “çıplaklık” yorumu

Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Ömür Gedik, bu anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

 

Ömür Gedik’ten “çıplaklık” yorumu

 

Sahnesinde giydiği lila elbisesiyle büyük beğeni toplayan Gedik, sosyal medyadan bir takipçisinin kendisine “Çok çıplak” yorumuna ise “Babamda aynı senin gibi çıplak buldu ama bu benim seçimim” diyerek kibar bir şekilde cevap verdi.

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