Ömür Gedik’ten “çıplaklık” yorumu

Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Ömür Gedik, bu anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Sahnesinde giydiği lila elbisesiyle büyük beğeni toplayan Gedik, sosyal medyadan bir takipçisinin kendisine “Çok çıplak” yorumuna ise “Babamda aynı senin gibi çıplak buldu ama bu benim seçimim” diyerek kibar bir şekilde cevap verdi.

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