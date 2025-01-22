Ömür Gedik: Oyuncuların aldıkları para helaldir

Aylin Coşkun’un “Biz ev kadını değiliz, sahnede çıplaklık gerekir” sözlerini yorumlayan Ömür Gedik, “Sahne şov yeridir, yurt dışında da böyle. İnsanların sahnede kendilerini sınırlamaması lazım. Sahnede dekolte bence olmazsa olmaz. Sahnede cesur giyinenleri hayranlıkla izliyorum. Ben Aylin’e katılıyorum, biz ev kadını değiliz,” şeklinde konuştu.

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Ömür Gedik, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde konuk oyuncu olduğu dönemi de anlattı. Bir bölümlük rol için girdiğini, ancak çok sevildiği için iki bölüm daha devam ettiğini belirten Gedik, “Dizilerin bu kadar etkili olduğunu ilk defa gördüm. Beni yolda gören insanlar ‘Gökçe Hanım’ diye sesleniyordu. Ama oyunculuk çok zor bir iş. O üç hafta boyunca başka hiçbir şey yapamadım. Çalışma ortamları ve saatleri çok uzun ve zor. Oyunculuk, bence sadece oyuncuların yapabileceği bir iş ve aldıkları para sonuna kadar helaldir,” ifadelerini kullandı.

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