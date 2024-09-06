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Ömür Gedik, Burak Yeter’le uzaya çıkıyor

Ömür Gedik’in sözlerini yazıp seslendirdiği ve bu yazın en çok dinlenenleri arasına giren Filozof adlı şarkısı, Burak Yeter remix’i ve One Day in Space projesi ile uzay yolunda.

Ömür Gedik, Burak Yeter’le uzaya çıkıyor

Ömür Gedik, şarkının İngilizce versiyonuyla dünyaya açılmayı ve listelere girmeyi hedeflerken, aynı zamanda bir dünya rekoruna da imza atacak.

Burak Yeter, bir uzay kapsülü ile 5500 fit yükseklikte, uzay boşluğunda DJ performansı sergileyerek "Filozof" adlı şarkıyı çalacak. Bu proje için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı bile.

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