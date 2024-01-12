Ömer, Yalı Çapkını ve Sakla Beni oyuncularından LÖSEV’e destek

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, Star’ın sevilen dizileri Ömer, Yalı Çapkını ve Sakla Beni oyuncuları Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Çiftliği’nde üretilen ve LÖSEV’li aileler, iyileşen gençler ve gönüllülerce toplanan LÖSEV Satsuma mandalinalarına paylaşımlarıyla destek oldu. Ömer dizisinden Barış Falay, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Burcu Cavrar, Serpil Gül, Yalı Çapkını’ndan Emre Altuğ, Beril Pozam, Öznur Serçeler, Sakla Beni dizisinden ise Tamer Levent, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan ve Emine Umar, merak edilen set ortamlarından LÖSEV mandalinaları ile destek mesajlarını paylaştı.

Takipçilerini de destek olmaya davet eden paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncular, tamamen organik olduğuna ve içinde katkı maddesi bulunmadığına dair onay alan mandalinalar konusunda farkındalık yarattı. Ekranların en çok izlenen dizilerinde yer alan oyuncular, kanser mücadelecisi olarak Seferihisar’daki çiftliğinde, tarım ilaçsız olarak mandalinadan zeytine, incirden cevize birçok gıda ürünü üreten LÖSEV’e paylaşımlarıyla destek çağrısında bulundu.

LÖSEV Satsuma mandalinaları LÖSEV’e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklarla da buluşturulurken yoksul mahallelerdeki köy okullarına da dağıtılıyor. LÖSEV Satsuması ve LSV Dükkân’dan elde edilen gelirler de lösemili çocuklar adına yapılan çalışmalarda kullanılıyor.

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