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'Ömer' dizisinin Hakan'ı Emre Taşkıran, oynadığı kötü karakteri yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı

'Ömer' dizisinin Hakan'ı Emre Taşkıran, oynadığı kötü karakteri yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı. İşte detaylar...

'Ömer' dizisinin Hakan'ı Emre Taşkıran, oynadığı kötü karakteri yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı

Emre Taşkıran, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 'Ömer' dizisinin Hakan'ı Emre Taşkıran, oynadığı kötü karakteri yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı

'Ömer' dizisinde Hakan karakterini canlandıran oyuncu, "Bugün repo günüm, spora gidiyorum. 10 senedir spor yapıyorum. Fırsat bulursam sinema ve tiyatroya gidiyorum. Zaten gece hayatım olmadığı için evciyim" dedi. Diziden bahseden Taşkıran, "Ciddi söylüyorum çalıştığım en iyi ekip... Herkes işinin iyi olması ve mutlu olması için uğraşıyor. Oluşan enerjiden güzel bir şey çıkıyor. Kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir ailenin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Konservatuvar çıkışlıyım ama burası farklı... Çalışmaktan çok eğlenceye gidiyoruz. Koşarak sete gidiyorum. Okul gibi" diye konuştu.

 'Ömer' dizisinin Hakan'ı Emre Taşkıran, oynadığı kötü karakteri yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı

SENİ DÖVECEĞİM' DİYEN DE ÇOK OLUYOR

"Vurdumduymaz noktaya geldiği Hakan..." diyen oyuncu, "Oynaması çok eğlenceli ama sokakta geri dönüşü pozitif olmuyor. Sokakta, 'Sizi beğeniyoruz ya da nefret ediyoruz" diyenler var. Hiç biri şahsıma olmadığı için rolümle seyirciyi ikna etmişim demek... 'Seni döveceğim' diyen de çok oluyor. Nisa'ya yaşattığımdan dolayı biraz hanımefendiler sinirli..." şeklinde konuştu.

'Ömer' dizisinin Hakan'ı Emre Taşkıran, oynadığı kötü karakteri yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı
BAZI ŞEYLER ANLATILMAZ YAŞANIR...

Merve Dizdar'la oynamasına ise Taşkıran, "Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır... Merve ile oynamak öyle bir şey... Merve işimi çok kolaştırıyor. Disipli ve eğlenceli..." diye konuştu.
'Arkamda olmasa bu kadar huzurlu insan olmazdım'
Sude Uluer ile birlikte olan oyuncu, "Güzel gidiyor. Arkamda olmasa bu kadar huzurlu insan olmazdım. Ona teşekkür ederim" dedi.

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