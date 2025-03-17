 Ömer Altunalan’dan yeni şarkı! ‘Şaşırmıyorum’ yayında

Daha önce yayınladığı “Katılıyorum” ile büyük beğeni toplayan sanatçı, bu kez de enerjik yapısı ve akılda kalıcı melodisiyle dikkat çeken yeni şarkısıyla dinleyicilerin karşısında.

Söz ve müziği Sheyh Ree’ye ait olan “Şaşırmıyorum”un aranjesinde ise Anıl Umut’un imzası bulunuyor.

Ömer Altunalan’ın yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.