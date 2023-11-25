Ölümlü Dünya ekibi Kadıköy Sineması’nda seyirciyle buluştu

1 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin oyuncuları izleme sonrası seyircilerin sorularını cevapladı. Kadıköy Sinemasındaki özel izleme gecesine Giiray Altınok, İrem Sak,Sarp Apak, Mehmet Özgür ve Baturay Özdemir katıldı.

Tüm film boyunca salondaki seyircilerin kahkahaları eksilmezken, ilk filmdeki diyalogları ezbere söylemeleri de dikkat çekti.

Kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.

Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya2’nin başrollerinde ise başarılı oyuncular; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.

Sinemada gösterildiği dönem Türk Filmleri arasında büyük beğeni toplayan ve gösterildiği dijital platformlarda da izleme oranlarıyla adından söz ettiren ve bir fenomen haline gelen Ölümlü Dünya’nın devam filmi “Ölümlü Dünya 2” 1 Aralık 2023’te vizyona girecek.

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