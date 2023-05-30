Ölümden dönen Sergen Deveci setlere dönüyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen aylarda Karadeniz turnesi dönüşü trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Sergen Deveci setlere iddialı bir rol ve diziyle dönüyor.

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ikinci sezonu için hazırlıklar sürüyor. BluTV’de seyirciyle buluşacak olan dizinin yapım şirketi Ortaks Yapım... Devrim Yalçın’ın yöneteceği diziyi Ercan Uğur yazıyor. İlk sezonu büyük ilgi gören 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ikinci sezon okuma provası geçen hafta yapıldı.



Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç’ın yer aldığı fenomen diziye Özge Yağız ve Selen Öztürk yine konuk olacak.

Deveci "polis", Yakut "savcı"yı oynayacak. Kadroya ayrca Sergen Deveci, Alper Kut ve değerli oyuncu Devrim Yakut dahil oldu. Sergen Deveci, geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez setlere dönüyor. Uzun süredir fizik tedavi gören oyuncu dizide polise hayat verecek. Fenomen dizide eşi Alper Kut‘la kamera karşısına geçecek olan Devrim Yakut da çok etkili bir savcıyı canlandıracak.

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