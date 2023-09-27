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Ölümden dönen Burak Sergen'den şok itiraf!

Ölümden dönen ünlü sanatçı Burak Sergen'den şok itiraf! İşte detaylar...

Ölümden dönen Burak Sergen'den şok itiraf!

BBO Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, Burak Sergen'i konuk etti. Pandemi döneminde Corona Virüs'e yakalanan ve entübe edilen Burak Sergen, yaşadıklarını ilk kez Ceyda Düvenci'ye anlattı.

Ölümden dönen Burak Sergen'den şok itiraf!
Burak Sergen "2 ay yürüyemedim" dedi. İşte Sergen'in ağzından yaşadığı o dönem: "Corona'yı çok ağır geçirdim. Yüzde 2 yaşama şansım vardı. Öbür tarafa gittim geldim. 15 gün entübe edildim, entübeden sonra bakıcılarla eve döndüm. Yürüyemiyorum. 2 ay yürüyemedim. Bacaktaki 2 kas bırakırmış kendini. Dedim ki yatalak mı kalacağım, bundan sonra böyle mi dedim. Doktor açılacak dedi. Açılmazsa yatalak kalacağım, mesleğimi yapamayacağım, ben sahneye çıkmak zorundaydım!"

Ölümden dönen Burak Sergen'den şok itiraf!

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