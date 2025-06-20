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Olgun Şimşek ve Ufuk Bayraktar'ın kebap keyfi

Olgun Şimşek ve Ufuk Bayraktar'ın kebap keyfi. İşte detaylar...

Olgun Şimşek ve Ufuk Bayraktar'ın kebap keyfi

Olgun Şimşek ve Ufuk Bayraktar ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bitez Satır’da Dürüm’de bir araya geldiler.

 Olgun Şimşek ve Ufuk Bayraktar'ın kebap keyfi

Adana kebabının keyfini cıkaran iki oyuncu yeni sezon projelerini konuşup saatlerce sohbet etti.

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