 Olgun Şimşek ve Ufuk Bayraktar'ın kebap keyfi

Olgun Şimşek ve Ufuk Bayraktar ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bitez Satır’da Dürüm’de bir araya geldiler.

Adana kebabının keyfini cıkaran iki oyuncu yeni sezon projelerini konuşup saatlerce sohbet etti.

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