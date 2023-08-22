Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Olgun Şimşek, Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. Oyuncunun kullandığı cip ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

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