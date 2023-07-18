  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Olay model Irina Fedotova Bodrum'a geldi

Polise saldırıp ortalığı birbirine kattığı için İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanan, Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan Rus model Irina Fedotova, tatil için bir kez daha Türkiye'yi tercih etti.

Olay model Irina Fedotova Bodrum'a geldi

Sabah'tan Evren Abdullaoğlu'nun haberine göre; Geçtığimiz yıllarda da tatil için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Rus model Irina Fedotova, rotasını değiştirmedi. Ünlü manken, oğlunun doğum günü için Bodrum'a geldi. Kiraladığı teknede arkadaşları ve çocuklarıyla görüntülenen ünlü model, ardından kaldığı otele geçip tüm günü denizde geçirdi.

Olay model Irina Fedotova Bodrum'a geldi
Dünyaca ünlü Rus model, 2021'de gittiği gece kulübünde ortalığı birbirine katmış, polislerle kavga etmişti. İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanan, Kraliyet Mahkemesi tarafından yargılanan Rus model, gazete manşetlerini de süslemişti. Fedotova ardından temyiz davasını kazanmıştı.

Olay model Irina Fedotova Bodrum'a geldi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?
  Magazin

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın kano keyfi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın kano keyfi

Aşk-ı Memnu'nda Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama
  Magazin

Aşk-ı Memnu'nda Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama

Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü
  Magazin

Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü

Engin Altan Düzyatan Ege Denizi'ne yelken açtı  
  Magazin

Engin Altan Düzyatan Ege Denizi'ne yelken açtı  

Jessica May'a oturduğu semtte bakın ne diye sesleniyorlar?
  Magazin

Jessica May'a oturduğu semtte bakın ne diye sesleniyorlar?