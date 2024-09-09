Okuma provasında buluştular

Yapımcılığını Diopter Film ve Ubay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Uğur Bayraktar ve Ece Bayraktar’ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini yine ilk filmde olduğu gibi Uğur Bayraktar üstleniyor.

İzleyicileri güçlü bir dramla tekrar etkisi altına alması beklenen Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi, şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.