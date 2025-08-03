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Oktay Kaynarca ve Matt Damon arasında yardımseverlik düellosu!

Oktay Kaynarca ve Matt Damon arasında yardımseverlik düellosu! İşte detaylar...

Oktay Kaynarca ve Matt Damon arasında yardımseverlik düellosu!

Hollywood yıldızı Matt Damon, Amerika’da katıldığı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasından kazandığı parayı bir hayır kurumuna bağışladı.

 Oktay Kaynarca ve Matt Damon arasında yardımseverlik düellosu!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, bugüne kadar üç kez yarışmacı olarak katıldığı(2015-2018-2020) ve şimdilerde ise sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programından kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayarak gönülleri fethetmişti.

Oktay Kaynarca ve Matt Damon arasında yardımseverlik düellosu!

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