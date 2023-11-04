 Öksürüğü geçiren bitkisel karışım!

Aksuvital uzmanlarından Dyt. Nur Kişioğlu alerjen, soğuk algınlığı ve viral sebepli öksürüğü olanların dikkatli olması gerektiğini; en kısa sürede sağlık kontrolünü yerine getirmelerini ve doktorunun önerileri kapsamında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğundan bahsetti.

Öksürük sorununa karşı güçlü formül nedir? Sorumuza ise Kişioğlu, içerisinde kekik, sinirotu, papatya, limon, portakal ve bal karışımı ile hazırlanan karışımın öksürüğe etkili bir çözüm olabileceğini söyledi.

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