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Okan Yalabık ve İlke Beyaz'ın AVM turu!

Ünlü oyuncu Okan Yalabık ve İlke Beyaz'ın AVM turu! İşte detaylar...

Okan Yalabık ve İlke Beyaz'ın AVM turu!

Okan Yalabık, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde sevgilisi İlke Beyaz ile birlikte geldikleri Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, hızlıca yaptıkları alışveriş sonrası muhabirlerin objektiflerine yansıdı.

 Okan Yalabık ve İlke Beyaz'ın AVM turu!

Sempatik halleriyle dikkat çeken başarılı isim, "Her şey yolunda arkadaşlar, alışverişimizi yaptık evimize gidiyoruz" açıklamasında bulundu. Okan Yalabık ve sevgilisi İlke Beyaz’ın spor alışveriş tarzları ise dikkatlerden kaçmadı.

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