 Okan Yalabık ve İlke Beyaz'ın AVM turu!

Okan Yalabık, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde sevgilisi İlke Beyaz ile birlikte geldikleri Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, hızlıca yaptıkları alışveriş sonrası muhabirlerin objektiflerine yansıdı.

Sempatik halleriyle dikkat çeken başarılı isim, "Her şey yolunda arkadaşlar, alışverişimizi yaptık evimize gidiyoruz" açıklamasında bulundu. Okan Yalabık ve sevgilisi İlke Beyaz’ın spor alışveriş tarzları ise dikkatlerden kaçmadı.

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