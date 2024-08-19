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Okan Buruk ve Nihan Akkuş çiftinde flaş gelişme!

Okan Buruk ve Nihan Akkuş çiftinde flaş gelişme! İşte detaylar...

Okan Buruk ve Nihan Akkuş çiftinde flaş gelişme!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, altı ay önce boşandığı Nihan Akkuş’un doğum günü partisine katıldı.

Okan Buruk ve Nihan Akkuş çiftinde flaş gelişme!
Çiftin barıştığı, yakında yeniden nikah masasına oturacağı öne sürüldü.

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