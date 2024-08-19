Okan Buruk ve Nihan Akkuş çiftinde flaş gelişme!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, altı ay önce boşandığı Nihan Akkuş’un doğum günü partisine katıldı.



Çiftin barıştığı, yakında yeniden nikah masasına oturacağı öne sürüldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.