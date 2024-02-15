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Okan Buruk ile Nihan Buruk çifti boşandı  

Ünlü çift Okan Buruk ile Nihan Buruk çifti boşandı. İşte detaylar...

Okan Buruk ile Nihan Buruk çifti boşandı  

Muhabir Online'nın haberine göre; 2007 yılında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile evlenen Nihan Buruk'tan kötü haber geldi.

Okan Buruk ile Nihan Buruk çifti boşandı  
Çiftin geçtiğimiz aylarda boşandığı ortaya çıktı.

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