Muhabir Online'nın haberine göre; 2007 yılında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile evlenen Nihan Buruk'tan kötü haber geldi.



Çiftin geçtiğimiz aylarda boşandığı ortaya çıktı.

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