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Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin soruları yanıtladı! Ucube şovuz

Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin soruları yanıtladı! İşte detaylar...

Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin soruları yanıtladı! Ucube şovuz

Drakula oyununun oyuncuları Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin, Sıkı Muhabbet'e konuk oldu. Okan Bayülgen, Hayko Cepkin ile iş birliklerini anlatırken, "Beraber çalışmak, beraber tatile gitmek gibidir, arkadaşlıklar sınanır" diyor, Hayko Cepkin ise rol arkadaşının ciddiyetinden yakınıyor: "Okan çok bilgili. Bazen geyik yapmasını isterim. Çok ciddi muhabbetler yaparken onu bozmayı seviyorum."

Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin soruları yanıtladı! Ucube şovuz

Kendisini yakışıklı bulmadığını itiraf eden Okan Bayülgen, "Hakikaten karizmatik bir durum var ama biz çirkin çocuklar bunu da yıllar içinde yaptık. Sarışın, mavi gözlü, bebek suratlı çocuklar olarak doğup hazıra konmadık" diyor.

Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin soruları yanıtladı! Ucube şovuz

Hayko Cepkin ise: "Biz bir 'freak' (ucube) şovuz. Tımarhane gibi yani ve hiçbirimiz o kadar güzel insanlar değiliz."

 

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