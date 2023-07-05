Okan Bayülgen ile “Richard” ilk kez Harbiye Açıkhava’da!

Sezonun en çok izlenen oyunlarından biri olan “Richard”, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak. Vigor Kültür Sanat’ın organizasyonuyla, Kabara Dada ile Net Sanat tarafından hayata geçirilen oyun, 29 Temmuz’da Harbiye’de ilk kez sahne alacak.

Bugüne kadar 25 temsilde, yaklaşık 45.000 seyirciye ulaşan ve kapalı gişe oynayan ‘’Richard’’ta Okan Bayülgen’e, birbirinden değerli oyuncular ve canlı müzik performansıyla seyircinin beğenisini kazanan müzisyenler eşlik ediyor.

Okan Bayülgen’in yazdığı-yönettiği ve W. Shakespeare’in Richard’ına bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden baktığı oyunda Bayülgen; modern filozofların yaklaşımlarını ele alarak Richard’ın gerçekliğini, W.Shakespeare’in Richard’ı hikayeleştirmesini tartışmaya açıyor ve yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken, hayali bir tiyatro kumpanyası W. Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.

29 Temmuz saat 21.00’de gerçekleşecek etkinliğin biletleri Biletix, Passo, Bubilet ve iTicket’ten satışa sunuldu. Oyun bitiminde Okan Bayülgen ve oyuncular, seyirciyle bir araya gelerek oyunla ilgili görüşlerini paylaşacak.

ÖDÜLLÜ OYUN TURNEDE

‘’Richard’’ oyunu, Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla 14 Eylül’de Antalya Açıkhava’da, 16 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 19 Eylül’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek temsillerle seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

“Yılın Prodüksiyonu” ve “Yılın Oyuncusu” ödülleriyle birlikte birçok ödüle layık görülen “Richard” oyununun konusu şöyle:

2012 senesinde İngiltere kralı III. Richard'ın kemikleri bir otoparkta bulunur. Londra’da çoğunlukla sıra dışı sanat oyunları üreten küçük bir tiyatro ise aynı dönemde istek üzerine III. Richard oynayacaktır. Tiyatroya sığınan “Richard” önce oyundaki Richard rolünü, daha sonra da oyunun sahneye konuluşunu üstlenir. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatrodaki yapıyı bozmakta, sanatın kurumsal etik ya da hiyerarşik her şeyine karşı gelerek, ortaya alışılagelmemiş bir Richard prodüksiyonu çıkarmaktadır. Yeni yüzyılın ilk çeyreğinden Shakespeare’in III. Richard’ına farklı açılardan bakılan oyun seyircisine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

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