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Okan Bayülgen: Beni ben yapan özelliklerim istek, arzu ve merak oldu

Sezonun kapalı gişe oyunu ‘Richard’ ile yeni sezona hazırlanan Okan Bayülgen, ‘Sıkı Muhabbet’te.

Okan Bayülgen: Beni ben yapan özelliklerim istek, arzu ve merak oldu

 

Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve sunucu Okan Bayülgen, katıldığı ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Kariyerindeki başarılar hakkında yorumyapan ünlü oyuncu “Beni ben yapan özelliklerim istek, arzu ve merak oldu” diyor.  

Doğum günlerini kutlamaktan vazgeçtiğini söyleyen Okan Bayülgen, “Artık kutlanacak bir şey yok. İleri yaşlarda seni uğurlamaya gelmişler gibi bir hava oluyor. Bana ayrılan sürenin çoğunu yaşadım, azı kaldı gibi görünüyor. Bundan sonra hayatımı projelendirmek istiyorum” diyor.  

İkili ilişkiler hakkında da konuşan ünlü isim: “Yaş alarak yaşanılan yalancı azgınlıklar bana uğramadı. Şu an belki de aşktan eskisi kadar medet ummuyorum. Merak ettiğim bir kadının Instagram’da bir süre fotoğraflarına baktıktan sonra vazgeçiyorum. Tiksinti veriyor. Aşkın ve cinsel arzunun gizemli olana yönelmesi vardır.” 

Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında. 

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