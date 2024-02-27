Oğuzhan Koç'un vazgeçemediği ayakkabısı!

Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de Demet Özdemir ile evlendiği düğününde giydiği yüksek topuklu ayakkabısında vazgeçmiyor.



Şarkıcı, Ayaklı Gazete Ödül Töreni'ne de aynı ayakkabıyı giyerek gelmişti.



O dönem gündem olan boyunu uzatmak için tercih ettiği yüksek topuklu bir ayakkabı için Koç,



17 bin 600 TL ödediği öğrenilmişti.

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