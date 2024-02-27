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Oğuzhan Koç'un vazgeçemediği ayakkabısı!

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un vazgeçemediği ayakkabısı! İşte detaylar...

Oğuzhan Koç'un vazgeçemediği ayakkabısı!

Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de Demet Özdemir ile evlendiği düğününde giydiği yüksek topuklu ayakkabısında vazgeçmiyor.

Oğuzhan Koç'un vazgeçemediği ayakkabısı!
Şarkıcı, Ayaklı Gazete Ödül Töreni'ne de aynı ayakkabıyı giyerek gelmişti.

 

Oğuzhan Koç'un vazgeçemediği ayakkabısı!
O dönem gündem olan boyunu uzatmak için tercih ettiği yüksek topuklu bir ayakkabı için Koç,

Oğuzhan Koç'un vazgeçemediği ayakkabısı!
17 bin 600 TL ödediği öğrenilmişti.

 

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