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Oğuzhan Koç ile Merve Özbey’in Geçsin Yıllar durdurulamıyor!

Oğuzhan Koç ile Merve Özbey’in Geçsin Yıllar durdurulamıyor! İşte detaylar...  

Oğuzhan Koç ile Merve Özbey’in Geçsin Yıllar durdurulamıyor!

Oğuzhan Koç ve Merve Özbey’in Geçsin Yıllar düeti resmen patladı! Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada fırtına gibi esen şarkı, TikTok ve Instagram’da en çok kullanılan parçalardan biri oldu. Duygusal sözleriyle milyonların kalbini çelen şarkı, kullanıcıların duygusal videolarına da fon müziği oldu.

Oğuzhan Koç ile Merve Özbey’in Geçsin Yıllar durdurulamıyor!

Tüm müzik platformlarında 1 numaraya yerleşen Geçsin Yıllar, yılın hiti olma yolunda hızla ilerliyor. Şarkının gördüğü ilgi karşısında hem Oğuzhan Koç hem de Merve Özbey’in hayranları, ikiliden yeni bir proje beklemeye başladı bile.

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