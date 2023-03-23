Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir Boşanıyor mu? Oğuzhan Koç'tan Flaş Açıklama

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yaz ayında evlendiği Demet Özdemir'le boşanacakları yönünde çıkan haberler hakkında konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan evlerini ayırdıkları ve boşanacaklarına dair haberler hakkında şarkıcı, "Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum" diye konuştu.

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