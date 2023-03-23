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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir Boşanıyor mu? Oğuzhan Koç'tan Flaş Açıklama

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un boşanacağı iddia edilmişti. Oğuzhan Koç'tan flaş açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir Boşanıyor mu? Oğuzhan Koç&#039;tan Flaş Açıklama

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yaz ayında evlendiği Demet Özdemir'le boşanacakları yönünde çıkan haberler hakkında konuştu.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir Boşanıyor mu? Oğuzhan Koç&#039;tan Flaş Açıklama

Geçtiğimiz haftalarda çıkan evlerini ayırdıkları ve boşanacaklarına dair haberler hakkında şarkıcı, "Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum" diye konuştu.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir Boşanıyor mu? Oğuzhan Koç&#039;tan Flaş Açıklama

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