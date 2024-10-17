  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Oğuzhan Beyaz yayın yönetmeni oldu

Oğuzhan Beyaz yayın yönetmeni oldu. İşte detaylar...

Oğuzhan Beyaz yayın yönetmeni oldu

Sözcü Gazetesi'nde 17 yıllık görevinden istifa eden Metin Yılmaz ve ekibinin yeni gazete hazırlığı devam ederken, Metin Kurtkaya gazetenin Genel Yayın Müdürlüğü'ne getirilmişti.

 

Oğuzhan Beyaz yayın yönetmeni oldu

Kurtkaya, yazıişleri kadrosunu genişletme çalışmalarını sürdürürken usta gazetecileri de Sözcü bünyesine davet etti.
Gazeteye son katılan isim, Takvim Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Oğuzhan Beyaz oldu. Beyaz, Yayın Yönetmeni olarak künyede yerini aldı.

Sabah grubunun el değiştirmesinin ardından Takvim’den ayrılan usta gazeteci Beyaz, uzun süre Habertürk İstanbul ekinin yayın yönetmenliğini yapmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu
  Cemiyet

Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"
  Magazin

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"

Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!
  Magazin

Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!

Emel Müftüoğlu'ndan estetik itirafı!
  Magazin

Emel Müftüoğlu'ndan estetik itirafı!

Türkan Şoray'a fahri doktora ünvanı verildi
  Gündem

Türkan Şoray'a fahri doktora ünvanı verildi

Yağmur Tanrısevsin'den hayranlarını heyecanlandıran haber!
  Magazin

Yağmur Tanrısevsin'den hayranlarını heyecanlandıran haber!