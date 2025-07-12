 Ogün Kaptanoğlu İzmir yangınlarında köpek kurtardı

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu'nun kurucu başkanı olduğu ARKED Arama Kurtarma Eğitim Derneği, İzmir yangınlarında bölgeye gitti.



Oyuncu, Ödemiş yangınlarında bir köpek kurtardı.



Köpekle poz veren Kaptanoğlu, duygularını Instagram'dan dile getirdi.



Oyuncu, "Alevlerin arasından geldi, kalbinin ne kadar hızla çarptığını anlatamayız. Güzel kız artık güvende, ülkemin bir karış toprağı, tek bir ağacı ve her canlının yaşam hakkı için mücadele etmekten onur duyarım. Kurmuş olduğum ARKED Arama Kurtarma Eğitim Derneği'nin daima bu misyon ile çalışmaya devam edecektir. Bizlere katılmanızı ve bu mücadelede omuz omuza çalışmayı arzularım. Bağışçılarımıza, destekçilerimize, çalışma arkadaşlarıma ve sizlerden gelen destek mesajlarına çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

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