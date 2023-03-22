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Oğulcan Engin ve Miray Daner Ayrıldı! Ayrılık Sebebi İhanet mi?

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, ünlü oyuncu sevgilisi Miray Daner’in, iki yıl önce kısa bir süre görüştüğü iş insanına mesaj göndermesini affetmedi. İşte haberin detayları...

Oğulcan Engin ve Miray Daner Ayrıldı! Ayrılık Sebebi İhanet mi?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra bir iş insanıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin’le tanışmıştı. İki yıldır birlikte olan çift, yaklaşık 10 gün önce tartışmış. Sebebi ise Daner’in o iş insanıyla mesajlaşması. Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyamet kopmuş!

Oğulcan Engin ve Miray Daner Ayrıldı! Ayrılık Sebebi İhanet mi?

Sevgilisinin, bir zamanlar yakınlaştığı iş insanıyla mesajlaşmalarına çok sinirlenen Oğulcan Engin ilişkiyi bitirdi. Yakınlarından öğrendiğim kadarıyla ilişkiyi kafasında tamamen bitiren Engin, hemen akabinde tek başında İtalya tatiline çıktı.

Oğulcan Engin ve Miray Daner Ayrıldı! Ayrılık Sebebi İhanet mi?

Çiftten bu yönde bir açıklama gelmedi, sosyal medyadan da hâlâ birbirlerini takip ediyorlar. Belki de bunun bir “iletişim kazası” olduğuna kanaat getirip, yollarına devam ederler. Bekleyip, göreceğiz.

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