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Öğretmeniyle Öğretmenler Günü için söyledi!

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel birbirinden değerli 10 sanatçının yer aldığı anlamlı bir albüm görücüye çıkıyor.

Öğretmeniyle Öğretmenler Günü için söyledi!

Hazırlıkları biten ve önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan “Emel Şenocak’tan Yıldızlı Pekiyi” isimli proje albümün startı ünlü sanatçı Ayla Çelik ile verildi. Sanatçı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında hocası olan Emel Şenocak için stüdyoya girdi ve sürpriz bir şarkı seslendirdi. Öğretmenler Günü'ne ithafen seslendirdiği “Nisan Yağmuru” isimli Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserini hem hocasına hem de tüm öğretmenlere armağan etti.

Öğretmeniyle Öğretmenler Günü için söyledi!

“GURUR DUYDUĞUM BİR ALBÜM OLDU”

 “Nisan Yağmuru” şarkısında hocası Emel Şenocak ile birlikte düet yapan ünlü sanatçı Ayla Çelik, Öğretmenler Günü’ne yakışan çalışmayı “Çok anlamlı, tatlı, gurur duyduğum ve bir o kadar da heyecan veren bir albüm... Uzun zamandır söylenmeyen ama hayatımızda izler bırakan, tadı hala damağımızda olan şarkıları ben ve diğer arkadaşlarım hocamızla beraber söyleyeceğiz.” sözleriyle anlattı.

Öğretmeniyle Öğretmenler Günü için söyledi!

“Nisan Yağmuru” 20 Kasım itibariyle Poll Production YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda…

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