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Öğrenciler konsoloslukta kep attılar

Kuruluşunun 11. yılında İngiliz Konsolosluğu bahçesinde düzenlenen etkinlikte Tarabya İngiliz Okulları, 2024 yılı mezuniyet kutlamaları renkli ve coşkulu bir gecede gerçekleşti.

Öğrenciler konsoloslukta kep attılar

Tarabya İngiliz Okulları kurucusu Mehmet, Emel Gültekin çiftinin ev sahipliğini yaptığı gecede diplomalarını alan 4,8,12. sınıf yaklaşık 100 öğrenci büyük bir mutlulukla keplerini havaya attı.

Öğrenciler konsoloslukta kep attılar

Sunuculuğunu Bekir Aksoy ve Deniz Kilislioğlu’nun üstlendiği Mustafa Sandal ve Dj Burak Yeter’in sahne aldığı törende öğrenciler ve velileri unutulmaz bir gece geçirdiler.

Öğrenciler konsoloslukta kep attılar

Mustafa Sandal birbirinden güzel şarkıları ve performansıyla adeta izleyicilerini büyüledi.

Öğrenciler konsoloslukta kep attılar

Törende bu yıl dünya genelinde İngiliz Okulları arasında yapılan eğitim yarışmalarında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve liseden kademelerinden öğrenciler sertifikalarını, Uluslararası İngiliz Okulları Birliği Sayın Collin Bell’den aldılar.

Öğrenciler konsoloslukta kep attılar

 

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