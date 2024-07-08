Öğrenciler konsoloslukta kep attılar

Tarabya İngiliz Okulları kurucusu Mehmet, Emel Gültekin çiftinin ev sahipliğini yaptığı gecede diplomalarını alan 4,8,12. sınıf yaklaşık 100 öğrenci büyük bir mutlulukla keplerini havaya attı.

Sunuculuğunu Bekir Aksoy ve Deniz Kilislioğlu’nun üstlendiği Mustafa Sandal ve Dj Burak Yeter’in sahne aldığı törende öğrenciler ve velileri unutulmaz bir gece geçirdiler.

Mustafa Sandal birbirinden güzel şarkıları ve performansıyla adeta izleyicilerini büyüledi.

Törende bu yıl dünya genelinde İngiliz Okulları arasında yapılan eğitim yarışmalarında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve liseden kademelerinden öğrenciler sertifikalarını, Uluslararası İngiliz Okulları Birliği Sayın Collin Bell’den aldılar.

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