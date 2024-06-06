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Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti

Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti. İşte detaylar...

Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti

Müge Boz ve Caner Erdeniz, 1 Haziran'da oğlu Rika'yı kucağına almıştı.

Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti
Oyuncu, doğuma girdiği anları paylaşıp, duygularını ifade etti.

Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti
Boz, "İşte doğuma giderken böyleydik... Tabi sezeryan olması her şeyi o kadar farklılaştırdı ki ilk doğum deneyimime göre. Kutlama enerjisiyle girdim doğumhaneye, Vina ilk anlardan itibaren hastanede bizimleydi. Önceden sormuştum ona kardeşini nerde beklemek istersin diye, hastanede sizinle demişti. En son kapı kapanırken kalp yolladık birbirimize, sarıldık.

Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti
Ve işte yine ben odada tek başımaydım, caner gelene kadar. Bu sefer bambaşka duygularla, bambaska bir Müge olarak anneliğimi bekledim. Kalbimin pıt pıt atışını hiç unutamam.

Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti
Rika’mı ilk gördüğüm anı, sesini, Caner’in elimi sımsıkı tutuşunu... şükürler olsun bebeğimiz sağlıkla dünyaya geldi. Bu güzel fotoğraflar da o günden bize en degerli anılar olarak kaldı..." diye yazdı.

Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti
Çiftin, Vina adında bir kızı bulunuyor.

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