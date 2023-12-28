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Ödüllü yönetmen İhsan Taş’tan örnek davranış

Daha önce “Kaçış 1950”, “Temel ile Dursun İstanbul’da”, “Parayı Bulduk” “Dedemin Gözyaşları ve “Filme Gel” gibi sİnema filmleri başta olmak üzere bir çok başarılı projelere imza atan ödüllü yönetmen İhsan Taş, Kalp krizini önlemek amacıyla çektiği kamu spotu ile yeniden gündemde.

Ödüllü yönetmen İhsan Taş’tan örnek davranış

Başarılı yönetmen İhsan Taş’ın çektiği kamu spotunda Halil Ergün, Elif Kaya ve çocuk oyuncu Kumsal Vural ile birlikte tüm ekip, projede gönüllü olarak yer aldı.

Ödüllü yönetmen İhsan Taş’tan örnek davranış

 Bugüne kadar yer aldığı başarılı projelerle isminden sıkça söz ettiren yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, yeni bir sinema projesinin cast çalışmalarını sürdürüyor.

Ödüllü yönetmen İhsan Taş’tan örnek davranış

Tv’ler de yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan Kamu spotu ile ilgili konuşan başarılı yapımcı ve yönetmen İhsan Taş “Bildiğiniz gibi, gerek Ülkemizde, gerekse de Dünyada, Kalp krizinden hayatını kaybedenin sayısı oldukça fazla, bu konuyla ilgili toplumu bilinçlendirmek ve bir nebzede olsa bunları insanlara duyurmak amacıyla yola çıktık. Bu ve bunun gibi topluma fayda saylayacak projelerde yer almak her şeyden önce insani görevimiz.” diye konuştu.

 

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