Ödüllü yönetmen İhsan Taş’tan örnek davranış

Başarılı yönetmen İhsan Taş’ın çektiği kamu spotunda Halil Ergün, Elif Kaya ve çocuk oyuncu Kumsal Vural ile birlikte tüm ekip, projede gönüllü olarak yer aldı.

Bugüne kadar yer aldığı başarılı projelerle isminden sıkça söz ettiren yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, yeni bir sinema projesinin cast çalışmalarını sürdürüyor.

Tv’ler de yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan Kamu spotu ile ilgili konuşan başarılı yapımcı ve yönetmen İhsan Taş “Bildiğiniz gibi, gerek Ülkemizde, gerekse de Dünyada, Kalp krizinden hayatını kaybedenin sayısı oldukça fazla, bu konuyla ilgili toplumu bilinçlendirmek ve bir nebzede olsa bunları insanlara duyurmak amacıyla yola çıktık. Bu ve bunun gibi topluma fayda saylayacak projelerde yer almak her şeyden önce insani görevimiz.” diye konuştu.

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