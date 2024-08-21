Ödüllü yönetmen İhsan Taş’tan iki film birden

Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Çiçek Dilligil gibi bir birinden başarılı oyuncuların yer aldığı “Filme Gel” 6 Eylül 2024’te vizyona girecek. Üç kafadarın maceralarını konu alan “Filme Gel” sinemaseverleri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

YILIN EN DUYGUSAL FİLMİ GELİYOR

Halil Ergün ve Erkan Petekkaya başta olmak üzere bir çok ünlü isimleri bir araya getiren "Dedemin Gözyaşları" 20 Eylül 2024'te vizyona girecek. Bir Dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesini konu alan "Dedemin Gözyaşları" gerek konusu, gerekse de güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicileri derinden etkilemeye hazırlanıyor.

İki filmin de senarist ve yönetmenliğini üstlenen İhsan Taş “Büyük bir emek ve sevgiyle ortaya çıkardığımız bu iki projemizi sinemaseverlerin beğenisine ve takdirine sunuyoruz. Umarım beğenirler. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

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