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Ödül alan Neslihan Atagül'den öğrencilere anlamlı mesaj

Ödül alan Neslihan Atagül'den öğrencilere anlamlı mesaj... İşte detaylar...

Ödül alan Neslihan Atagül'den öğrencilere anlamlı mesaj

Neslihan Atagül, Hacettepe Üniversite öğrencilerinin düzenlediği 5’inci Kristal Geyik Ödül Tören’inde En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.

 Ödül alan Neslihan Atagül'den öğrencilere anlamlı mesaj

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen bir konuşma yapan Atagül, Mustafa Kemal Atatürk’e “yapamazsın” diyenleri hatırlatarak salonda bulunan öğrencilerden kendilerine inanmaktan vazgeçmemelerini söyledi.

Ödül alan Neslihan Atagül'den öğrencilere anlamlı mesaj

 

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