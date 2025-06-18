  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nursel Köse'nin bikini iddiası!

Ünlü oyuncu Nursel Köse'nin bikini iddiası! İşte detaylar...

Nursel Köse'nin bikini iddiası!

Nursel Köse, Alman müzisyen eşi Ulrich Mertin ile Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı.

 Nursel Köse'nin bikini iddiası!

Tatilden dönen çift, alışverişe gitti. Köse, "3-5 günlük Kıbrıs gezimiz var, ondan sonra Almanya tatilimiz olacak, sonra iş-güç" dedi.

 Nursel Köse'nin bikini iddiası!

Bodrum'a gitmediğini söyleyen oyuncu, "Bikinili yakalama korkunuz var mı?" sorusuna, "Hiçbir muhabir beni bikinili ve mayolu yakalayamadı. Poz verirsem çekilir, ama izinsiz çekilmeyi sevmiyorum.

Nursel Köse'nin bikini iddiası!
Deniz ortamında uygun kıyafetle değilsiniz. 'Bu sene bikinili yakalayacak mıyız?' diye sorduklarında ben mayo giydiğimi söylüyorum. Gerçi hepsini giyiyorum, siz görmüyorsunuz. Eşim ve ben sakinliği sevdiğimiz için kalabalıktan kaçıyoruz.

 Nursel Köse'nin bikini iddiası!

Zaten setlerde kalabalık ortamdayız" dedi.

 Nursel Köse'nin bikini iddiası!

'Uzak Şehir'den ayrılan Köse, "Çok tatlı ekipti... Yeni dönem görüşmelerim var. Dizi mutlaka olacak. Dijital için görüşmeler de var" ifadelerini kullandı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri
  Cemiyet

Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri

Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni gerçekleşti
  Magazin

Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni gerçekleşti

Ajda Pekkan’dan duygu dolu ziyaret!
  Magazin

Ajda Pekkan’dan duygu dolu ziyaret!

Ayça Çağla Altunkaya'nın AVM tarzı!
  Magazin

Ayça Çağla Altunkaya'nın AVM tarzı!

Seren Akıska’dan yeni cover
  Magazin

Seren Akıska’dan yeni cover

Selen Görgüzel kadınlar için söyledi
  Magazin

Selen Görgüzel kadınlar için söyledi