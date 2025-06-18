 Nursel Köse'nin bikini iddiası!

Nursel Köse, Alman müzisyen eşi Ulrich Mertin ile Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı.

Tatilden dönen çift, alışverişe gitti. Köse, "3-5 günlük Kıbrıs gezimiz var, ondan sonra Almanya tatilimiz olacak, sonra iş-güç" dedi.

Bodrum'a gitmediğini söyleyen oyuncu, "Bikinili yakalama korkunuz var mı?" sorusuna, "Hiçbir muhabir beni bikinili ve mayolu yakalayamadı. Poz verirsem çekilir, ama izinsiz çekilmeyi sevmiyorum.



Deniz ortamında uygun kıyafetle değilsiniz. 'Bu sene bikinili yakalayacak mıyız?' diye sorduklarında ben mayo giydiğimi söylüyorum. Gerçi hepsini giyiyorum, siz görmüyorsunuz. Eşim ve ben sakinliği sevdiğimiz için kalabalıktan kaçıyoruz.

Zaten setlerde kalabalık ortamdayız" dedi.

'Uzak Şehir'den ayrılan Köse, "Çok tatlı ekipti... Yeni dönem görüşmelerim var. Dizi mutlaka olacak. Dijital için görüşmeler de var" ifadelerini kullandı.

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