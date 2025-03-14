 Nuri Alço: Yeni oyuncular filmin başrolü ile aşk yaşıyor

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, NTV ekranlarında Empati'de her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş, tarihe geçmiş insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla; hayatlarıyla Empati kuruyorlar. Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, kendilerine ait bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkarıyorlar.



Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor. Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan, oyuncu Nuri Alço'yu konuk etti.

AHU TUĞBA SİNEMADA TEKNESİ OLAN İLK KADINDI

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Yakın zamanda kaybettik Ahu Tuğba'yı. Nasıl bir set arkadaşıydı?" sorusunda Nuri Alço, Ahu Tuğba için şunları söyledi:



AHU SİNEMADA TEKNESİ OLAN İLK KADINDI

Benim çok iyi arkadaşımdı, gerçek dostumdu, gece gündüz ayrılmazdık. O zamanlar Ahu Tuğba en büyük durumdaydı, altında 3-4 tane Mercedes arabası olsun, teknesi olsun; sinema hayatında ilk teknesi olan kadındı, 25 metre teknesi vardı. Çekim biterdi, tekneye götürürdü bizi, aşcılarına yemekler hazırlatırdı, kafa oyuncularla, yönetmen Orhan Elmas'la hep birlikte giderdik. Böyle bir kızdı, yediğimiz içtiğimiz ayrı geçmezdi. Koah'ı vardı, astımı vardı, burnunda et vardı, nefes almakta zorlanıyordu, elli defa aldıralım desem de korkudan aldırmadı, nefes almakta zorlanıyordu.

ŞU ANA KADAR AŞK YAŞAMADIM AŞK NEDİR BİLMİYORUM!

Empati'de aşk ve çocuk sorusunda eşi Burcu Sezginoğlu'ndan bahsetmesine ve eşi stüdyoda olmasına rağmen, hitap etmesinde eşinin adını kullanmayıp "bu, insan, hayatımdaki insan" diyerek dikkat çeken Nuri Alço, Ahmet Mümtaz Taylan'ın aşk ve çocuk konusunda da şu yanıtları verdi: Şu ana kadar aşk yaşamadım, aşk nedir bilmiyorum, hep beraberlikler yaşadım. Aşkı şu an hayatımda olan insanla yaşıyorum. Benimle çocuk gibi ilgilendi, ilaçlarımı, her şeyimi o kontrol eder. Emeği de çok. Şu anda çok memnunum, evlenmeyi hiç istemiyordum, evlenmem diyordum. Hastalıklarım neticesinde iyi ki evlenmişim diyorum. Bugüne kadar o kadar kadınla kızla birlikte oldum ki, bağlanmadım. Seveceğim kadından çocuk yaparım, soyadımı öyle devam ettiririm dedim. Yaş da ilerleyince, okulu, askerliği gelecek, ben öleceğim... Kafamdaki şeyler bunlar. Keşke daha önceden karşıma çıktıysa bu, şimdiki aşkım, çocuğum olurdu"

YENİ OYUNCULAR FİLMİN BAŞROLÜ İLE AŞK YAŞIYOR

Bakıyorum bir filme başladığı zaman herkes, filmin başrol oyuncusu kimse onunla arkadaşlık kuruyor, sevgili oluyor, aşk oluyor. Fatma Girik'le böyle bir şey yapamazsın, Türkan Şoray'la böyle bir şey yapamazsın, kimseyle birlikte olmak diye bir düşüncemiz yoktu o zaman. Hep arkadaş, dost olurdun. Hiçbir set arkadaşımla aşk yaşamadım, dost olduk, film başladı, bitti.



GENÇLİĞİMİ KIVANÇ TATLITUĞ OYNASIN

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Nuri Alço filmi yapılacak, gençliğini kim oynasın?" sorusunda Nuri Alço, Kıvanç Tatlıtuğ'u çok sevdiğini belirterek şu cümleleri kurdu: "Kıvanç Tatlıtuğ. Oyun gücü çok kuvvetli olan, her türlü rolde oynayap bir adam, çok da çalışkan. Kıvanç Tatlıtuğ'u çok seviyorum. Ekrem Bora'nın cenazesinde karşılaştık, evine gitmiştim, çat kapı geldi, o hareketini gördüm, gelmesini, saygısını, kenarda durmasını gördüm. Çok sevdim"

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