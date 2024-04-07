 Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Ramazan Bayramı tatili için Eskişehir'e giden 73 yaşındaki Nuri Alço, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Sanatçının eşi Burcu Alço, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Nuri Alço'nun Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.



Burcu Alço, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

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