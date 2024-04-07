  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. İşte detaylar...

Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Ramazan Bayramı tatili için Eskişehir'e giden 73 yaşındaki Nuri Alço, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

 Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Sanatçının eşi Burcu Alço, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Nuri Alço'nun Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

 Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Burcu Alço, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Lara Fabian büyülü sesiyle bir kez daha İstanbul’da
  Magazin

Lara Fabian büyülü sesiyle bir kez daha İstanbul’da

Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Magazin

Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Özkan Çam’dan Rezzan Saklar’a gökyüzünde unutulmaz evlilik teklifi!
  Cemiyet

Özkan Çam’dan Rezzan Saklar’a gökyüzünde unutulmaz evlilik teklifi!

Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı
  Gündem

Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı

Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı
  Magazin

Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı

Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı
  Magazin

Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı