Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı

Nuri Alço'nun beyninde pıhı atmıştı.



Sanatçı, yoğun bakıma kaldırılmıştı.



Alço'nun eşi Burcu Alço, eşinin bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

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