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Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı

Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı. İşte detaylar...

Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı

Nuri Alço'nun beyninde pıhı atmıştı.

Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı
Sanatçı, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı
Alço'nun eşi Burcu Alço, eşinin bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

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